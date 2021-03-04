Tarsus'a 'sıfır atık getirme merkezi' kuruldu

Tarsus Belediyesince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Sıfır Atık' yönetmeliğinde yayınlanan kriterleri yerine getirilerek, 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurmasının ardından, 'sıfır atık getirme merkezleri'nin ilkinin de şehrin işlek noktasında hizmete sunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalar ile geri dönüşebilen atıklar, tekstil atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, ekmek atıkları, atık pil ve bitkisel atık yağlar için toplama merkezleri oluşturan teknik elemanlar, stantlar için gerekli parça ihtiyaçlarını ise hurda malzemelerden karşılıyorlar.

Vatandaşların değerlendirilebilir atıklarının belli noktalarda toplanabilmesi için Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mersin genelinde ilk toplama merkezini Kleopatra Kapısı mevkiine yerleştirerek hizmete sundu. Sisteme entegre olarak 'mobil atık getirme merkezi'ni de oluşturan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atıkları kaynağında ayrı ayrı toplayacak. Bu kapsamda atıkların bulunduğu yerden alınmasını isteyen vatandaşlar, '6161100' atık hattından ya da 'Alo 153'ü arayarak talep oluşturabilecek. Talepler doğrultusunda çöp taksiler atıkları toplayacak.

Tüm vatandaşların, dönüştürülebilir atıklarını 'atık getirme merkezi'ne ulaştırabileceklerini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tarsus Belediyesi olarak 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ‘atık getirme merkezi'ni oluşturduk. Halkımızın temiz bir çevre ve gelecek için dönüştürülebilir atıklarını, Kleopatra Kapısı civarında kurduğumuz merkezimize getirmelerini istiyoruz. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve etkin atık yönetimi ile doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesi, çevresel kirlilik yükünün azaltılması ve geri dönüşebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için vatandaşlarımızdan evsel atıklar ile geri dönüşüm atıklarını ayrıştırmalarını istiyoruz. Böylece hem ekonomiye katkı sağlamış hem de çevreyi ve doğayı korumuş olacağız" dedi.

Bozdoğan, ‘sıfır atık getirme merkezleri'nin ilerleyen zamanlarda ilçenin belirli noktalarına kurulmasına devam edileceğini de ifade ederek, "Halkımız kağıt, plastik, cam, metal (içecek yiyecek kutuları), elektronik atıklar (küçük ev aletleri), pil atıkları, araba aküleri, evlerde kullanılan bitkisel atık yağlarını bu merkezlerimize getirebilirler. Toplanan atıkları kaynağında ayrıştırarak lisanslı firmalara ulaştırıp bertaraf veya geri kazanımlarını sağlayacağız. Bu şekilde hem kentimiz hem ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz" diye konuştu.