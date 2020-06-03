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Tarsus'da 251 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, 251 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, 251 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösebalcı ile Karsavran mahallelerinde 2 şüpheli şahsın evlerinin bahçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 251 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 kişi, kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Öte yandan, Yunusoğlu Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsı takibe alan ekipler, kontrol noktasında şahısları durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada beyaz kağıda sarılı vaziyette 10 gram eroin ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, kan, idrar örneği ve parmak izinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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