Tarsus'da fırın ve pastanelerin denetimleri sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, kırsal mahallelerde fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, jandarma, tarım ekipleri ve sağlık ekipleri eşliğinde Yeşiltepe, Bahşiş, Kulak ve Atalar mahallelerinde faaliyette bulunan fırın ve pastanelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde iş yerlerinin genel temizliği, ruhsat, gıdaların üretim ve saklanma koşulları, çalışanların hijyen belgesi ve 1774 kimlik bildirme kanunu kapsamında incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Sağlıklı bir Tarsus için çalışmalarımız ve denetimlerimiz ekiplerimiz tarafından tüm hızıyla aralıksız devam ettirilecektir. Amacımız halkımızın sağlıklı şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmelerini sağlamaktır. Bu konuda vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum. Gördüğünüz problemleri, eksiklikleri, hijyensiz ve sağlıksız ortamlarda üretim yapan ile satanları Alo 153 nolu zabıta hattına bildirmesini rica ediyorum" dedi.