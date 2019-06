Tarsus'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, Çokak ve Çavuşlu mahallerinde dün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel afetinin verdiği hasarı onarmak için, sabahın erken saatlerinde iş makinalarını seferber etti. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Yaşanan olayın büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Felaketin ardından ekiplerimiz bölgeye intikal ederek, özverili çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın yanındayız.“ dedi.

Yurdun birçok bölgesinde aniden bastıran yağışlar bazı bölgelerde ölümlere, yaralanmalara yol açarken dün akşam saatlerinde Tarsus'un Çokak ve Çavuşlu mahallerine şiddetli şekilde yapan yağmur sele neden oldu. Yağışın etkisiyle dere yataklarına dolan sel suları taşarak yollarda kaymalara, çökmelere ve bazı bölgelerde ise duvarları yıktı. Meydana gelen afet üzerine Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatı ile meydana gelen hasarı yerinde tespit etmek üzere giden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, "Belediye yönetimi olarak her koşulda halkımızın yanındayız. Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Belediye yönetimi olarak hasarı ortadan kaldırmak adına ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. İş makinalarımız hasarı onarmak için var güçleri ile çalışacaklar. Yoldur, duvardır bozulur ya da çöker, bunlar doğal afetlerde olabilecek şeyler, imkanlarımız doğrultusunda onarırız, ekili alanlarda ürünlerde zarar görebilir bunların hepsinin telafisi olur. Ancak bu afette bizi sevindiren tek şey herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmamasıdır. Bizler bu görevlere halkımızın acısında, üzüntüsünde ve sevincinde her birlikte el birliği ile yanlarında olmak için seçildik. Hiç merak etmesinler, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir yandan onarım yaparken bir yandan da onların dertlerine çözüm üretmek adına girişimlerde bulunacağız. Allah beterinden korusun. Örneğin, depoladığı 30 kilo buğdayı sular altında kalan buğdayı için gözyaşı döken onurlu teyzemize, 'sen yeter ki üzülme, ağlama biz yerine 50 kilo buğday verelim dediğimizde hayır benim buğdayım 30 kilo' şeklinde ısrar etti. Biz bu onuru taşıyan halkımızın her bireyi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız hiç şüpheleri olmasın" dedi.