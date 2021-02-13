Tarsus'da Sevgililer Günü'ne özel bir fotoğraf platformu hazırlandı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir fotoğraf platformu hazırladı. Vatandaşların hatıra fotoğrafı çekebileceği sevgi temalı platform yoğun ilgiyle karşılandı.

Tarsus Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, şehrin yoğun noktası olan Yarenlik Alanını süsledi. Vatandaşlar, alanda kurulan sevgi temalı dev platforma yoğun ilgi gösterdi. Cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekilen çiftler, sevdikleriyle anı ölümsüzleştirdi.

Tarsus Belediyesi bunun yanı sıra köylerde yaşayan küçük üreticileri desteklemek amacıyla onlardan satın aldığı nergis çiçeklerini ve atölyelerinde üretimini sağladığı süs bitkili seramik saksıları alarak vatandaşlara dağıtımını sağladı. Ayrıca, Tarsus Belediyesi hayvan dostu belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken, sevgi temasıyla gerçekleştirdiği programlarının yanı sıra alanda kurduğu stant ile vatandaşlara ücretsiz mama dağıtımını sağladı.