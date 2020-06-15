Tarsuslu eski futbolcu Ender Özinç kulüp başkanlığına aday

Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nda ağustos ayında yapılacak kongre öncesi eski futbolculardan Ender Özinç aday olduğunu açıkladı. Özinç, "Takımımızı gelecek sezon daha iyi yerlere taşımak için göreve hazırım" dedi.

Ender Özinç, ağustos ayında yapılacak olan olağan kongrede başkan adayı olduğunu açıkladı. Tarsus İdman Yurdu Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını, bunun için yönetim oluşturma çalışmasına başladığını belirten Özinç, görüştüğü bir grup arkadaşı ile birlikte Cumhuriyetle yaşıt Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nün yönetimine talip olduklarını kaydetti.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ile görüştüğünü dile getiren Özinç, "Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan, kendisine fikrimizi açtığımızda olumlu yaklaşarak Tarsus İdman Yurdu için çalışacak herkesin yanında olacağını söyledi" ifadesini kullandı.

Başkan adayı Özinç, yönetim kurulunu oluşturacağı arkadaşlarıyla birlikte Tarsus İdman Yurdu Olağan Genel Kurul çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Korona virüs salgını döneminde tüm kulüpler gibi Tarsus İdman Yurdu da sıkıntılı günler yaşadı. Ben yeni dönemde sıkıntı yaşanmaması için başkanlık görevine talibim. Yine takıma maddi destek verecek iyi bir başkan adayı çıkarsa ona da destek veririm. Önemli olan Tarsus İdman Yurdu'nun takımı daha iyi yerlere taşıyacak bir yönetime kavuşup ligde de layık olduğu yere gelmesidir. Şimdi önümüzde 6 maç var. Bu iki aylık süreci en iyi şekilde değerlendirip ligi iyi bir yerde bitirmemiz gerek. Yeni sezon öncesi yapılacak kongrede başkanlık görevine talip olurken, bizlere maddi destek verecek sponsorlarımızda var. Bu sponsorlarımız bazı spor kulüplerine sponsor olmuş firmalardır. Şu an sporcular içinde sıkıntılar olduğunu duyuyorum. Bu yönetim bu sezonu tamamladıktan sonra yapılacak kongrede ben adaylık için varım. Futbolun içinden geliyorum ve başkan olup yönetim oluşturduğum takdirde gelecek sezon daha iyi işler yapacağımıza inanıyor. Bu nedenle yeni dönem için göreve talibim. Tarsus İdman Yurdu'nun daha başarılı olması, layık olduğu yere gelebilmesi için iki belediye başkanımızla da görüşüp destek isteyeceğim" dedi.