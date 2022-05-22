Tarsuslu gençler 'Renk Partisi' ile doyasıya eğlendi

Tarsus Belediyesince, 'Gençlik ve Spor Bayramı' kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde gençler, 'Renkli Parti' ile doyasıya eğlendi. Birbirinden keyifli konserlerin ve etkinliklerin yer aldığı kutlamalarda, boyaların havaya saçıldığı anlarda renkli görüntüler oluştu.

Büminhan Temizkan Parkında düzenlenen etkinliklerde 'Mavi Rüyalar Konseri', 'Akbal Müzik Topluluğu' ve 'Şehit Özdemir Fen Lisesi Müzik Topluluğu' sahne aldı. Güne damgasını vuran DJ Çınar ile Renk Festivalinde 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı. Katılımcılara renkli boyalar dağıtıldı, DJ eşliğinde çeşitli danslarla düzenlenen etkinlikte havadan ve yerden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kutlamalara katılan 19 yaşındaki Sena Güngör Aksu, “Çok güzel bir gün geçirdik. Gördüğünüz gibi üstüm başım rengarenk oldu. 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadık. Günü burada kapatmış olacağız. Atatürk, biz gençlere bu bayramı armağan ettiği için çok mutluyum. Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a bizleri düşünüp böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederiz. Umarım daha güzel günleri de görürüz” dedi.