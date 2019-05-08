Tarsuslu öğrenciler Karaduvar atıksu arıtma tesisini gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla organize ettiği teknik gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarsus Barboros Hayrettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 52 öğrenci Karaduvar atıksu arıtma tesisini gezdi.

Öğrenciler, MESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı teknik personeli ve öğretmenleri ile birlikte tesiste inceleme yaptı. Tesisin bütün ünitelerini gezen öğrencilerin sorularını yanıtlayan yetkililer, atıksu arıtımı, enerji üretimi, çamur bertarafı ve solar kurutma üniteleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi.