Tarsuslular, 19 Mayıs'ta Zakkum ile coştu

Tarsus Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Türk Rock Müziği'nin yıldız grubu Zakkum'u vatandaşlarla buluşturdu. Binlerce Tarsuslu bayram coşkusunu Zakkum ile yaşadı.

Tarsus Belediyesi tarafından 19 Mayıs kutlamaları kapsamında İsmet Paşa Mahallesi Rasim Dokur Bacası alanında konser ve gösteriler düzenlendi. Farklı grupların konser verdiği programda sahne alan Grup Revolutıon, Bahar Orkestrası ve Grup Refresh, seslendirdikleri şarkılarla alandakilere eğlenceli dakikalar yaşattılar. Kutlamalarda Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Kursiyerleri tarafından İzmir Marşı'nın işaret dili ile gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Konser alanını dolduran Tarsuslular, ellerinde Türk Bayrakları ve cep telefonlarının ışıkları ile İzmir Marşı'na eşlik ederken, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andılar.

Programda bir konuşma yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Çalışmalarımızı yürütürken, gençlerimiz bu müzikleri icra ederlerken tek bir isteğimiz vardı; karanlığa gömülen Tarsus'un mutlaka ama mutlaka aydınlığa kavuşması ve bu tarihi kentin gelmesi gereken o çağdaş görüntüyü bir an önce görmesiydi. Emin olun, her şey çok güzel olacak” dedi.

Etkinlikte daha sonra Zakkum gurubunun sahne almasıyla konser coşkusu doruğa çıktı. Grup Zakkum'un solisti Yusuf Demirkol, sahneye elinde Türk Bayrağı ile çıkarken, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zakkum grubu üyeleri, konserin ardından Tarsus halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Programın ardından Başkan Bozdoğan ile Başkan Yardımcıları Avukat Ünzile Kuru ve Serap Kurtçu, etkinlikte yer alan sanatçılara Çanakkale Savaşı'nın önemli simgesi olan Nusret Mayın Gemisi'nin maketini hediye ettiler.

Daha sonra Tarsuslu gençler gece geç saatlere kadar alanda halaylar çekerek, 19 Mayıs bayramı coşkusunu doyasıya yaşadılar.