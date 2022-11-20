Tarsuslular 'Genç Müzik Akşamları'nda buluştu

Tarsus Belediyesi tarafından 3 gün süren 'Genç Müzik Akşamları', klasik müzik ile geleneksel müziği sanatseverlerle bir araya getirdi.

Tarsus kültürü, kentin sanat dokusuyla bir araya gelerek unutulmaz dinletilere ev sahipliği yaptı. Dünya çapında Türkiye'yi temsil eden genç yetenekler, Saint Paul Kilisesi'nde sahne alarak eşsiz bir dinletiye imza attı. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser ile Tarsuslular sanatla bir araya geldi. 3 gün boyunca süren 'Genç Müzik Akşamları'nın ilk gününde kemanda Ada Yalın, piyanoda ise Deniz Akalın konser verdi. İkinci gün piyanoda Deniz Akalın, klarnette ise Gizem Nur Bodur sahne aldı. Konserin son gününde bağlamada İsmail Enis Anıtoğlu ve Nuri Efe Sel birbirinden güzel eserleri çaldı. 3 gün boyunca yoğun katılımın olduğu konserde unutulmaz eserler seslendirildi. Genç sanatçılar, Tarsuslular tarafından büyük bir beğeni ile dinlendi.

"Tarsus'un aydınlık yüzü bu kentin zaten mayasında var"

Tarsus'un her dokusunda sanatın var olduğunu söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bu kentte eşikler medeniyeti dediğiniz zaman o deyime farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Güvenlik olarak bakabilirsiniz. Özgürlük olarak bakabilirsiniz. Ya da daha ileri giderseniz sınırsız ve sınıfsız toplumdan bahsedebilirsiniz. Ama bunun ötesinde Tarsus'ta var olan 10 bin yıllık bir kentin kimliği, kültürü ve bunun getirdiği çok önemli bir bilinç var. Ama bu kentin çok güzel gençleri, kadınları ve insanları var. Özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız bu kentin havasını, dokusunu hangi şart olursa olsun, neye niyet ettiklerini hiçbir zaman unutmadan, sadece kısmetine düşenlerle yetinmeyecekler. Tarsus'un o aydınlık yüzü geçmişten gelen o çağdaşlaşma yüzü bu kentin mayasında zaten var" dedi.

Gençlerle gurur duyduğunu kaydeden Bozdoğan, “Onlar bizim evladımız. Eminim yurt dışında da bizi çok iyi temsil edecekler. Onların her türlü eğitiminde, başarılarında belediye olarak yanlarında olacağız. Aynı zamanda son başvurusu 3 Aralık'a kadar olan 100 kişilik bir çocuk korosu oluşturuyoruz. Bunlar yurt dışında bizi temsil edecekler. Bu konuda duyuruları yapıyoruz ama sizlerde yardımcı olursanız, Tarsus'un o muhteşem çocuk korosunu ortaya koyarsak çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.