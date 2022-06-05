Tarsus'ta '100 Bin Gülücük Sinema' etkinliği

Sayapark Alışveriş Merkezi'nin dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara kitap ve oyuncak desteği sağlayıp etkinliklerle buluşturan projesi '100Bin Gülücük' çerçevesinde, çocuklar sinema ile buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Gençlik Kampı'nda açık havada sinema etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, oldukça heyecanlı ve keyifli anlar yaşadı. Sayapark'ın '100Bin Gülücük' etkinlikleri ve kitap&oyuncak desteği sağlanabilecek kumbaraları, 19 Haziran tarihine kadar AVM'nin Açık Hava Meydanında devam edecek.