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Tarsus'ta 128 okula ‘Okulum Temiz' belgesi verildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde başlatılan ‘Okulum Temiz’ programına başvuran 128 okula belge verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde başlatılan ‘Okulum Temiz' programına başvuran 128 okula belge verildi.


Okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması amacıyla sürdürülen “Okulum Temiz” programına başvuran Tarsus genelindeki okul öncesi, ilk, orta ve lise dereceli okullardan 128'i belge almaya hak kazandı.


Belge almaya hak kazanan okullardan 6'sının müdürlerine belgeleri Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu tarafından verildi. Kaymakam Otcu, belgelendirme sürecinde özverili çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idareleri ile personeline teşekkür etti.

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