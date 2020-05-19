Tarsus'ta, 19 Mayıs, Covid-19 tedbirleri altında kutlandı

Tarsus'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeli tören düzenlenirken, Tarsus Belediyesi Bando Takımı da kentin tarihi ve turistik mekanlarında mini konserler verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Tarsus Cumhuriyet Meydanında sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen törene Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu ile belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Bozdoğan, “Yüce Önder, Başkomutanımız Mustafa Kemal, 101 yıl önce bugün Samsun'a çıktı ve ülkemizin düşmanın elinde tutsak durumda olduğu vaziyette makus talihin değişmesi için ilk adımı attı. Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımını oluşturan bu adım, ülkenin düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynadı. İşte o önemli ve bir milletin yeniden uyanışına vesile olan tarihin yıl dönümünde Yüce Önderimiz, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnet ile anarken, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularla kutluyorum” dedi.

Öte yandan, kutlama program kapsamında Tarsus Belediyesi Bando Takımı, kentin tarihi ve turistik mekanlarında mini konserler düzenledi.