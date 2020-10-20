Tarsus'ta 2 ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilk yangın gece 03.00 saatlerinde ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi üzerinde Abide Sitesi'ndeki bir binanın 6. katındaki dairede çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İkinci yangın ise Şahin Mahallesi 3252 Sokakta H.E.'ye ait tek katlı evde çıktı. Sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangından yükselen dumanların fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Yangında mutfak bölümü tamamen yanarken, şans eseri yaralanan olmadı.

Her iki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.