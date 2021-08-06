Tarsus'ta 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ersan Turan yönetimindeki 01 AGS 536 plakalı otomobil, Dadalı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Turan, sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kazada ise Emre Koçyiğit idaresindeki 01 FIG 26 plakalı kamyonet, Eshab-ı Kehf yolunda önünden sola dönüş yapmak isterken karşı taraftan Takbaş yolu üzerinden seyir halinde olan Emircan Karataş idaresindeki 33 NSN 37 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emircan Karataş 112 Acil servisi ile hastaneye kaldırıldı. Karataş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.