Tarsus'ta 2 ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı alacak verecek meselesinde 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilk olayda Yunus Emre Mahallesi'nde taraflar arasında yaşanan tartışma büyüyünce B.K. (28), silahla vurularak bacağından yaralandı. Kendi imkanlarıyla olay yerinden devlet hastanesine giden yaralı B.K. tedavi altına alındı. Bacağından vurulan şahısla yapılan görüşmeler sonucu emniyet güçleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüpheli iki şahıstan birini olayda kullanılan silahla birlikte yakalarken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İkinci olay ise Fevzi Çakmak Mahallesi 1725 sokak üzerinde meydana geldi. C.Y. (20) ile M.S. (27) alacak verecek yüzünden kavga ettiler. C.Y. sağ ayak bileğinden silahla yaralandı. Olaydan sonra firar eden M.S.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.