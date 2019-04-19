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Tarsus'ta 2 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus’ta bir evde plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 2 bin 650 litre kaçak boğma rakı ele geçirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'ta bir evde plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 2 bin 650 litre kaçak boğma rakı ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Tarsus ilçesinde bir şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 2 bin 650 litre boğma rakı ele geçirildi. Ele geçirilen boğma rakıya imha edilmek üzere el konulurken, söz konusu şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Mersin'de FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyon


Öte yandan, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonlar sonucunda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan bir şüpheli gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

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