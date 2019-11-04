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Tarsus'ta 2. Müzik ve Şiir Festivali

Mersin’in Tarsus ilçesinde ‘İlklerin Şehri Tarsus Müzik ve Şiir Festivali’ düzenledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ‘İlklerin Şehri Tarsus Müzik ve Şiir Festivali' düzenledi.


Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve yurtiçi ve yurtdışından şair ve aşıkların katıldığı festival, 2 ayrı gecede Tarsus Belediye Nikah salonunda gerçekleştirildi.


Dr. Halil Atılgan'ın konuşmasıyla başlayan gecede, Halk Oyunları ekibi de zeybek oyunuyla renk kattı. Etkinliğe ayrıca belediye başkan yardımcıları Serap Kurtçu ve Muttalip Bobuşoğlu da katılarak tören sonrası sanatçıları teşekkür belgesi ve plaketlerini sundu.


Yurdun dört bir yanından Tarsus'a gelen şair ve şairlere, halk ozanlarına kentin ve Mersin'in tarihi ve turistik yerleri gezdirildi.


Tarsus ve İstanbul'u konu alan şiirlerin yer aldığı antoloji de dağıtıldı.


Etkinliğe katılanlar, organizasyonu gerçekleştiren şairler Fatma Özger Bilgiç ve Orhan Oyanık ile geceye destek veren Tarsus Belediyesine teşekkür ettiler.

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