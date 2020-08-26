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Tarsus'ta 2 otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Gazipaşa Bulvarı otoban bağlantı yolu bölgesinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre. sürücüleri henüz öğrenilemeyen 33 AP 720 plakalı Renault marka otomobil ile 33 D 78 34 plakalı citroen marka otomobil, TEM otoyolu Tarsus Batı gişeleri bağlantı yolu üzerindeki kavşakta kafa kafaya çarpıştı.


İki aracın da büyük zarar gördüğü kaza esnasında 33 AP 720 plakalı aracın içinde sıkışan Z.B. isimli kadın, İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza anında her iki araçta bulunan iki kişi de hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar, 112 acil ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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