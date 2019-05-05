Tarsus'ta 25. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri yapıldı

Hıdırellez Şenlikleri, Suriye'nin Azez ile Hakkari sınır bölgesinde terör saldırıları ve şehit haberleri nedeniyle konser ve eğlence kısımları iptal edilerek yapıldı.

Tarsus Belediyesi tarafında düzenlenen 25. Geleneksel Hıdırellez Şenliğinin ilk günü, Suriye'nin Azez ile Hakkari sınır bölgesinde terör saldırıları ve şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti. Berdan Barajı mesire alanında gerçekleştirilen şenliğin ikinci gününde ise programda yer alan eğlence kısımları iptal edildi.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Hıdırellez şenliğinin birlik, beraberlik ve kavuşmaya vesile olduğunu belirten Kuru, “Mesafeleri ortadan kaldıran, hasreti vuslata döndüren bir selamdır. Nasıl ki kış ile yaz baharda, Hızır ile İlyas yeryüzünde buluşmuşlarsa, bizlerde aynı sevgi, hoşgörü ile bu kentte yaşayan kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Bu nedenle, dünün olumsuz yönlerini geride bırakıp, daha parlak yarınlar için gönüllerimizi buluşturalım. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. Kentimizi daha ileri noktalara taşımak için Atatürk'ün çizdiği yolda emin adımlarla hep birlikte ilerleyelim” dedi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ile dua okunmasının ardından belediye başkan yardımcıları yazdıkları dilek kağıtlarını suya attılar. Program, misafirlere yemek dağıtımı ile devam ederken, alanda açılan hediyelik eşya stantları ise yoğun ilgi gördü. Ayrıca, şenlikte görevli Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, aileleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirdi.

Programın sonunda geçen cuma günü gerçekleştirilen cezerye, baklava, şalgam ve humus yarışmalarında dereceye girenlere Başkan Yardımcıları Ali Dinsever, Ünzile Kuru ile Serap Kurtçu tarafından ödülleri takdim edildi.