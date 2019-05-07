Tarsus'ta 3 ayrı noktada iftar sofrası kurulacak

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmak, kentte evlerinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli, kimsesiz veya dar gelirli vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla, her gün şehrin 3 noktasında ihtiyaç sahiplerine iftar vaktinden önce yemek dağıtımına başlandı.

Her gün farklı menülerden oluşacak yemek dağıtımı Ramazan ayı boyunca sürecek. Yapılan planlama çerçevesinde, Mencik Baba Türbesinde her gün olmak üzere, kentin 2 ayrı mahallesinde de gezici araçlarla paketlenmiş sıcak yemek ve ekmek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlanıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade ederek, her Ramazan ayında olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir nebze yardımcı olmak adına sıcak yemek dağıtımı yapmayı uygun gördüklerini söyledi. Bozdoğan, "Yemek dağıtımı sosyal belediyecilik çalışmalarının gereğidir. Bunu halkımıza hizmet etmiş gibi sunmayacağız. Bunlar belediyenin yapması gereken çalışmalardır. Bu kapsamda asıl yapacağımız bu kentin kaynağını halkla paylaşmak olacaktır" dedi.