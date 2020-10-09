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Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın kısmen kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı Kulak Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği müdahalelerin ardından rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangın kısmen kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.


Ekipler kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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