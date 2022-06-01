Tarsus'ta 350 öğrenci çevre temizliği yaptı

Çocuklara doğayı koruma ve çevre bilinci aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, okulların iş birliği ile 350 öğrenci; Tarsus Barajı, Tarsus Karabucak Ormanı ve Tarsus Plajında atık topladı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmenin önemine değinilen 5-11 Haziran Çevre Haftası vesilesi ile Tarsus'ta bulunan okulların iş birliği ile çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Tarsus Belediyesi çevre mühendisleri, iş birliği içinde olunan okul müdürleri ve öğretmenler eşliğinde Bolatlı Ortaokulu, Şehit Uğur İnal Ortaokulu, Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu, Şehit Cemre Salih Gözen Ortaokulu, Şehit Yurdakul Alcan Ortaokulu ve Sadık Eliyeşil Ortaokulundan 350 öğrenci; Tarsus Barajı, Tarsus Karabucak Ormanı ve Tarsus Plajında sahil, mesire ve yeşil alanlarda atık toplayarak, çevre hakkında bilinçlendirildi.

Çocuklara doğayı koruma ve çevre bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile emniyet ve jandarma ekipleri de eşlik etti.

“Bilinçli şekilde öğreniyorlar”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çevre konusunda herkesin duyarlı olmasını isteyerek, "Henüz vakit geçmeden çevre adına atılacak her adım, geleceğimizin garantisi olacaktır. Yerel yönetimlerin çevre konusunda önemli çalışmalar yapabileceğinin bilincindeyiz. Belediye olarak biz çevrenin kirletilmemesi için çaba gösteriyoruz. Çevreyi kirletmeyen sanayi teknolojilerinin kurulmasına öncülük ederek sürdürülebilir kalkınmayı bölgemizde gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Toplumun çevre konusunda bilinçlendirilmesi, çocuk ve gençlerimizin çevre sorunlarına karşı duyarlılıklarının artması için yürütülen faaliyetler büyük önem taşımaktadır" dedi.