Tarsus'ta 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

'İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' düzenlendi. Dijital platformda ücretsiz olarak gerçekleştirilen 'Güvenli Yaşam' konusunun ele alındığı sempozyumda, alanında uzman kişiler sunum yaptı.

Tarsus Belediyesi bir ilke imza atarak Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsü yapılan sempozyumu gerçekleştirdi. 4 oturumdan çevrim içi olarak yapılan sempozyumda kamu kurumlarından ve üniversitelerden alanında uzman kişiler sunum gerçekleştirdi. Sempozyumda, alanında uzman kişiler konuşmacı olarak katılarak görüşlerini ifade etti.

"Sempozyum ile ciddi bilgi kazanımları sağlanıyor"

Sempozyum açılış konuşmasını yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, "4.'sü düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumunun bu yıl ki konusu Güvenli Yaşam. Her yıl düzenli olarak devam eden sempozyum ile belirlenen temalara çok ciddi kazanımlar sağlanıyor. Sempozyum çerçevesinde toplam 5 oturumda güvenli yaşamın her boyutu alanında uzman katılımcılar tarafından tartışılacak. Yaşamın her alanında kazalar yaralanmalar ve önlemlere ilişkin sunumlar yapılacak. Çalıştaylar sonucunda oluşturulan raporlar ile kazanımlar elde ediliyor. Tarsus Belediyesi çalıştay değerlendirmeleri sonrası kente iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere içinde ortak sağlık güvenlik birimleri, iş hijyeni laboratuvarları bulunan bir sağlık yerleşkesi kazandırıyor. Bunun yanında mobil sağlık tarama aracının da faaliyet göstermesi planlanıyor. Sempozyumlar ilerledikçe çerçevesinde, temalar genişliyor. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dezavantajlı vatandaşlarımıza daha fazla hizmet vermeye çalışıyoruz"

Tarsus Belediyesi bünyesinde eşit hizmet, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma haklarına ilişkin çalışmaların gerçekleştiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan "Tarsus Belediyesi 1868 yılında kurulan köklü bir belediye. Halen bin 500'den fazla çalışanı mevcut. Belediyemiz bünyesinde çalışmalarımızı tamamen sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürüyoruz. Bu çerçevede de eşit hizmet, özellikle de dezavantajlı gruplara daha fazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma haklarına ilişkin uğraşlarımızı da bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizin ve ilçemizin öncelikli konuları başta olmak üzere bilimsel etkinlikleri de önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye olarak toplum sağlığını ilgilendiren birçok konuda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği konularında da çalışmaları sürdürmekte olduğunu kaydeden Bozdoğan "Bu çalışmalarımızda konunun bütün tarafları işçi, işveren, devlet kurum ve kuruluşları ile üniversitelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızla sahada hizmet sunan, ilgili alanın emektarları ile birlikte olmayı önemsiyoruz. Sempozyumlara 2019 Kasım ayında başlamıştık. Şimdi dördüncüsü yapılıyor. Güvenli yaşam temasıyla yapılıyor. Burada gerçekten teşekkür etmem gereken çok önemli bir insan var. Hani deyim yerindeyse kolayda süflilik zorda ulvilik var derler. Profesör Doktor Ali Naci Hoca'm zorların adamı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sağlık yerleşkesi 2023 yılında faaliyete geçiyor"

Tarsus Belediyesi tarafından Sağlık Yerleşkesi yapımının devam ettiğini belirten Başkan Bozdoğan şunları söyledi: "Hocamın anlattığı gibi sağlık yerleşkemizin yapımı, inşaatı son hızla devam ediyor. 2023 yılında faaliyete de geçecek. Önümüzdeki bu dönemde diğer benzer çalışmalarla birlikte sizleri Tarsus'ta ağırlayarak bunları yüz yüze yapabilmeyi, sempozyumlarımızın ülkemizde bu alanda sürdürülen çalışmalara katkı sağlamasını başarı ile tamamlanmasını temenni ediyorum. Tarsus'un o güzel yemeklerini sahilimizde, yaylalarımızda 400 bin nüfusu bulan kentimizde ve deyim yerindeyse dinlerin buluştuğu bir kentte bereket timsali Danyal Peygamber'in kabrinin olduğu bir yer. Aynı zamanda Aziz Paul'un doğduğu ve Hristiyanlığın önemli bir yer olduğu, Ashabı Kehf ve Mağaraları ile Müslümanlığın simgesinin ve tüm dinlerin buluşma noktasında olan Tarsus'ta hepinizi görmekten mutluluk duyacağım. Tüm katılımcıları ileride Tarsus'ta ve özellikle hastanemizin açılışına davet ediyorum."

Diğer uzman katılımcılar ise güvenli yaşam konusunu her boyutu ile aldı.