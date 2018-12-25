Tarsus'ta 472 konutluk projede ilk kazma vuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından 472 konutluk projede ilk kazma vuruldu.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye çalışanlarının katıldığı Tozkoparan Zahit Mahallesindeki toplu konut projesindeki ilk etabın inşaatının kazısına kurban kesimi ve duaların ardından başlandı.

Bu projenin ilk etap olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, diğer etaplarında çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Başkan Can, “Bugün itibariyle toplu konut projemizin kazı işlemini besmelemizi çekerek başlatıyoruz. İnşallah kazı işleri bittikten sonra temel atma merasimini de tüm hemşerilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Rabbim toplu konut projemizin bitimine kadar kazasız belasız bitirmeyi bizlere nasip etsin. İkinci etap projemizle ilgili de ocak ayı içinde bilgilendirme toplantısını gerçekleştireceğiz. Toplu konutla ilgili üçüncü etap projemizin de arsasını aldık, tapu işlemleri bu hafta tamamlanıyor. Berdan projemizle birlikte Tarsus'un en güzel yerlerinden biri olacak. İnşallah burayı İtalya'nın Venedik'i haline getireceğiz. Tarsusumuzun Çukurova'nın gerdanlığı olması konusunda iddialıyız. Bu etapla beraber Berdan projemiz Baraj yoluna kadar devam edecek. Fevziçakmak Mahallesi ve Şelaleye kadar yürüyüş yolu ve yeşil alan olarak imarını işaretledik. Mevcut İŞGEM alanını da Tarsus Belediyesi olarak toplu konut alanına çevirdik. 53 dönüm bir araziye tekabül ediyor. Yaklaşık 80.000 metrekarelik bir inşaat alanını da ilerleyen yıllarda Berdan ırmağının kenarında bulunan evleri tamamen yürüyüş alanına dönüştürmek ve buradaki vatandaşlarımız da mağdur etmeden karam yağı fabrikasının içine yapacak olduğumuz konutlara yerleştirmek. İnşallah emeklilerle ilgili de İncirlikuyu mevkisinde bir düşüncemiz var. Konuyla ilgili de revizyon ve imar değişikliği ile ilgili 2. Dönem çalışmaya başlayacağız. İnşallah o bölgeyi de toplu konuta çevirdiğimiz zaman Tarsus'umuzdaki evi olmayan vatandaşlarımızın evlenmelerine ev sahibi olmalarına vesile olmuş olacağız. Bu projeleri sadece ev projesi olarak değerlendirmemek lazım. Toplu konut projeleri aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak Tarsusumuzun birliğine, beraberliğine, huzurumuza ve kardeşliğimize de yansıyacak. Bunu ümit ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi korusun. Bütün mesai arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler vermeyi nasip etsin” dedi.