Tarsus'ta 50 yıllık yol hasreti bitti

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus'a bağlı Kadelli, Çavuşlu, Koçmarlı, Yanıkkışla, Karakütük, Alibeyli ve Taşobası mahallesi sakinleri, eskiden kullandıkları ama daha sonra bakımsızlıktan dolayı önemli sorunların ortaya çıktığı grup yoluna, Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeniden kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ile iletişime geçen Kadelli Mahallesi Muhtarı Bedrettin Kurt'un başvurusu üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekiplere anında talimat verdi. Seçer'in verdiği talimat üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede grup yolunu açarak mahallelinin hizmetine sundu. Stabilize malzemeli yol bakım çalışmasının yapıldığı grup yolunda ekipler 2 bin tona yakın malzeme kullandı. Açılan grup yolu sayesinde mahalleler arası geçiş 7 kilometre kısaltıldı ve mahalle sakinlerinin yıllardır çektiği yol çilesi sona ermiş oldu.