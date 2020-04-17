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Tarsus'ta 51 kök hint keneviri ele geçirildi

Mersini’in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 51 kök hint keneviri ele geçirildi.

Mersini'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 51 kök hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yeşiltepe Mahallesi'nde şüpheli şahsa ait inşaat halindeki binanın bahçesinde yapılan aramada 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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