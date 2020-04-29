Tarsus'ta Alzheimer ve demans hastaları ile yaşlılara ‘Akıllı Bileklik' uygulaması başladı

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir GSM operatörünün danışmanlığında Türkiye'de bir ilki hayata geçirerek, Alzhemirer ve demans hastaları ile özellikle yalnız yaşayan, bakıma muhtaç yaşlılara yönelik ‘Akıllı Bileklik' uygulaması başlattı. Dağıtımına başlanan akıllı bileklikler, acil durumlarda hayat kurtarıcı rol oynayacak.

Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan “Akıllı Bileklik Projesi”, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın öncülüğünde, bir GSM operatörünün danışmanlığında hayata geçirildi. Özellikle yalnız yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, Alzheimer ve demans hastalarına dağıtımına başlanan akıllı bilekler, acil durumlarda hayat kurtaracak. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu uygulaması sayesinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç, Alzheimer ve demans hastalarına takılacak olan bileklikler, kullanıcıların herhangi bir sağlık problemi yaşaması durumunda acil panik butonu sayesinde yardım istemelerine imkan sağlayacak.

Proje ile akıllı bilekliklere yüklenen sistem sayesinde kullanıcılar, sağlık problemi yaşamaları ve acil durumlarda rehbere kayıtlı iki yakını ile anında irtibat kurabilecek, gerektiğinde sesli görüşme sağlayabilecek. Akıllı bileklikler ergonomik yapısıyla vücuda uyumlu bir şekilde vatandaşlar tarafından kolaylıkla kullanılabilecek.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Akıllı Bileklik hizmetini hayata geçirdiklerini belirterek, “Şehrimizde bulunan evde tek yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, Alzheimer ve demans hastası olan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın sorunlarına derman olabilmek için söz verdiğimiz gibi 'Yeni Nesil Belediyecilik' anlayışı ile bu zorlu süreçte yaşlılarımızın anlık takibini sağlayacak ve üzerinde ‘panik butonu' bulunan akıllı bilekliklerimizin dağıtımını yapmaya başladık. Yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza aileleri kadar yakınlarında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz” dedi.

Akıllı bileklik uygulamasının ihtiyaç halinde kapsamını genişletebileceklerini bildiren Bozdoğan, “Her zaman ve her koşulda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak projelere imkanlarımız doğrultusunda destek vereceğiz” diye konuştu.