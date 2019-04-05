Tarsus'ta ana caddelere 15 dakika park izni

Mersin'in Tarsus ilçesinde ana güzergahlarda park yapılan araçlar için 15 dakika izin verilecek.

Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri özellikle en işlek caddelerde sabahtan akşama kadar araçlarını park eden sürücülere yönelik uygulama başlattı.

Cengiz Topel, Atatürk ve İsmetpaşa caddeleri gibi yoğun park halindeki güzergahlarda park edilmesine artık 15 dakika müsaade edilecek.

Özellikle ana caddeler üzerindeki esnafa ait olan ve sabahtan akşama kadar park eden araçlar, iki şeridin işgal edilmesine neden oluyordu. Bu nedenle Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri vatandaşlardan ve sürücülerden gelen şikayetler sebebiyle park eden araçları kaldırmaya başladı.

Park yasağına uymayan araçlar çekici ile kaldırılıyor ve cezai işlemlere tabi tutuluyor.