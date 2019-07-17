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Tarsus'ta araç yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Ömerli Mahallesi 4106 Sokakta bulunan park halindeki 31 GU 235 plakalı otomobilden bir anda önce dumanlar sonra alevler çıkmaya başladı.


Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve araç sahibi C.A.Ç., hemen İtfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine kısa sürede gelen Tarsus İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, müdahalede bulunarak yangının büyümesinin önüne geçtiler.


Yangında araç zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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