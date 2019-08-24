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Tarsus'ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, köy ile mahalleri daha yaşanılır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, köy ile mahalleri daha yaşanılır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin ulaşım ve güvenliğini etkileyen birçok mahallede asfalt, yol yapım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve beraberindeki başkan yardımcıları daha önce ilçeye bağlı tüm köy ve mahalleleri gezerek sorunları yerinde tespit etmişti. Mahalle muhtarların talepleri doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler, birçok mahallenin yolunu soğuk asfalt ile kapladı.


Konuyla ilgili konuşan Bozdoğan, "Göreve geldiğimiz ilk 100 günde tüm köylerimizi ve mahallelerimizi ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ettik. Halkımızın ve muhtarlarımızın en çok şikayetçi oldukları konu yollar. İhtiyaçlar doğrultusunda ekiplerimiz, şehrin dört bir tarafından çalışmalarını devam ettiriyor. Şehrimizi daha da güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek adına çalışmalarımız sürecektir" dedi.

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