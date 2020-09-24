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Tarsus'ta asfaltlama çalışmalarına hız verildi

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyükşehir yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüşen yerlerde ve kent merkezinde bozuk yolların onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız verdi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyükşehir yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüşen yerlerde ve kent merkezinde bozuk yolların onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız verdi.


Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde yıpranmış ve bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını ekipler, mahalle aralarındaki sokakları tek tek asfaltlıyor.


Kentin sorunlarının tespiti noktasında yaptığı incelemelerde, mahallelerin önemli sorunlarından birisinin asfalt eksikliği olduğunu gören Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın, aksaklıkların çözüme kavuşturulması için başlattığı çalışma seferberliği 24 saat esasına göre yürütülüyor. Yapılan planlama dahilinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Olukkoyağı Mahallesinden başlatılan yolların onarımı ve asfaltlama çalışmaları, tüm kırsal ve ova mahallerde devam edecek. Şehir merkezinde ise Öğretmenler Mahallesinde yürütülen asfaltlama çalışmaları, kentte bozuk yol kalmayana kadar sürdürülecek.


Yaşanılabilir bir kenti inşa etmek adına 24 saat esasına göre hizmet atağı başlattıklarını bildiren Başkan Bozdoğan, “Kentimizin sorunlarını ortadan kaldırana dek durmadan, yorulmadan çalışmalara devam edeceğiz. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yollardaki bozuklukların giderilmesi sonucu şehrin trafiğinde rahatlama meydana gelecek ve sürücüler gönül rahatlığı ile şehrimizde konforlu sürüş keyfini doyasıya yaşayacaklar” dedi.

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