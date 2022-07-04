Tarsus'ta asflat çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ulaşımda sorun oluşturan cadde ve bulvarların kalitesini arttırmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Mersin'in en büyük ilçesi olan Tarsus'ta son aylarda Hürriyet Caddesi, Ömer Nazmi Caddesi, Veysel Çavuş Caddesi, Celal Bayar Caddesi ve birçok noktada bozuk zeminin kazınması ve sıcak asfalt serim işlemini gerçekleştiren ekipler, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Tarsus merkeze bağlı Yeni Mahalle'de kuzey-güney aksında yer alan ve üzerinde semt pazarının da kurulduğu Mücahitler Caddesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamen yenilendi.

Zemin kazındı, asfaltlandı, sarı çizgi çizildi

Yıpranan ve MESKİ ekiplerinin içme suyu hatlarını yenilemesinden dolayı da bozulan bin 300 metre uzunluğundaki Mücahitler Caddesi'nin bozuk zeminini freze makinesi ile kazıyan Büyükşehir Belediyesi yol yapım ekipleri, ardından sıcak asfalt serim işlemi uyguladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından da trafik akışının sağlıklı şekilde işlemesi ve yaya güvenliği açısından cadde de çizgileme çalışması yerine getirildi.

“Burası çok kullanılan bir cadde”

Tarsus Yeni Mahalle Muhtarı Ali Tarhan, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ederek, “Mücahitler Caddesi'nde MESKİ çalışma yaptı. Sonrasında asfaltı yenilendi. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Burası çok kullanılan bir cadde. Ellerine, koluna sağlık” dedi.