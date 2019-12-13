Tarsus'ta askeri mühimmat bölüğünün içmesuyu ihtiyacı giderildi

Tarsus içesinde yer alan askeri mühimmat bölüğünün içmesuyu ihtiyacını karşılayan ve yaklaşık 50 yıllık olan 5 bin 900 metrelik terfi hattı, 1970 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmıştı. MESKİ ekipleri, çok sık arıza yapan mevcut terfi hattının toprak sulama kanalının içinden geçmesi nedeniyle işletmedeki arızayı tespit etmekte sorun yaşıyordu. MESKİ Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerinde inceleme yaptıktan sonra Nizamiye önüne kadar 4 bin 700 metre uzunluğundaki hattı yenilenerek mevcut güzergahı değiştirdi. Yeni hatla birlikte güzergah bin 200 metre kısaltılarak enerji tasarrufu sağlandı. Böylece, içme suyu terfi hattında arızadan kaynaklı işçilik ve zaman kaybının da önüne geçilmiş oldu.

MESKİ Genel Müdür Alaeddin Alkaç, “Tarsus ilçemizin Kanberhöyüğü ve Yunacık mahallesi sınırları içinde bulunan askeri mühimmat bölüğünün içmesuyu ihtiyacını giderdik. 1970 yılında yapılan hattın eski olmasından kaynaklanan su kaybının önüne geçtik. Terfi deposunu revize ederek insan sağlığı açısından içilebilir standartlara getirdik. Ayrıca çalışmalar kapsamında içmesuyu bulunmayan 30 haneye içme suyu şebeke hattı yapılacak” dedi.