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Tarsus'ta asma yaprağında verim düşük

Türkiye’deki üzüm üretiminin yüzde 33’ünün karşılandığı Mersin’in Tarsus ilçesinde üreticilerin bağlarda yaprak hasadı devam ediyor.

Türkiye'deki üzüm üretiminin yüzde 33'ünün karşılandığı Mersin'in Tarsus ilçesinde üreticilerin bağlarda yaprak hasadı devam ediyor. Bu yıl kilosu asma yaprağı 10-12 TL arasında alıcı bulurken, dolu vurmasından dolayı hasadın düşük olduğu belirtildi.


Her yıl gibi bu yılda asma yaprağına ilginin yoğun olduğunu belirten köylüler, yaprağın kilosunu 10-12 TL'ye sattıklarını söyledi. Tarsus'ta asma yaprağı satışının Mayıs ayının sonuna kadar devam ettiğini belirten köylüler, üzüm bağlarından topladıkları asma yapraklarının satışıyla bütçelerine katkı sağladıklarını, günde ortalama 50-60 kilo arasında asma yaprağı sattıkları ifade etti.


Tarsus'un köylerinde bulunan üzüm bağlarından toplanan asma yaprakları Eshab-ı Kehf mağarasının girişine yakın bir noktada satılırken, özellikle hafta sonlarında ziyaretçilerin akın ettiği bölgede, satıcı başına 30-50 kilo asma yaprağı satıldığı öğrenildi.

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