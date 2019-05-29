Tarsus'ta asma yaprağında verim düşük

Türkiye'deki üzüm üretiminin yüzde 33'ünün karşılandığı Mersin'in Tarsus ilçesinde üreticilerin bağlarda yaprak hasadı devam ediyor. Bu yıl kilosu asma yaprağı 10-12 TL arasında alıcı bulurken, dolu vurmasından dolayı hasadın düşük olduğu belirtildi.

Her yıl gibi bu yılda asma yaprağına ilginin yoğun olduğunu belirten köylüler, yaprağın kilosunu 10-12 TL'ye sattıklarını söyledi. Tarsus'ta asma yaprağı satışının Mayıs ayının sonuna kadar devam ettiğini belirten köylüler, üzüm bağlarından topladıkları asma yapraklarının satışıyla bütçelerine katkı sağladıklarını, günde ortalama 50-60 kilo arasında asma yaprağı sattıkları ifade etti.

Tarsus'un köylerinde bulunan üzüm bağlarından toplanan asma yaprakları Eshab-ı Kehf mağarasının girişine yakın bir noktada satılırken, özellikle hafta sonlarında ziyaretçilerin akın ettiği bölgede, satıcı başına 30-50 kilo asma yaprağı satıldığı öğrenildi.