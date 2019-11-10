Tarsus'ta Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

Tarsus Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği konser düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde sahne alan sanatçı Dilek Türkan, Atatürk'ün sevdiği birbirinden güzel eserleri sundu. Yaklaşık 1 saat süren konserin ardından alanı dolduran vatandaşlara seslenen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Cumhuriyet kazanılırken bize altın tepsiyle sunmadılar. Acı vardı, gözyaşı vardı, kan vardı. Mazlum ülkelerin hepsi önünde saygıyla eğildi ve örnek aldı. Bugün Mustafa Kemal Atatürk dediğiniz zaman bağımsızlık, egemenlik, sosyal devlet , laiklik ve hukuk gelir. Ama gerçek bir Atatürk dediğiniz zaman da eğitim ve eğitimin getirdiği üretim gelir" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Bozdoğan, sanatçı Dilek Türkan'a çiçek ve hediye takdim etti.