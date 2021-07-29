Tarsus'ta bahçedeki yangında 43 ağaç zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde öğlen saatlerinde bir bahçede çıkan yangında 43 ağaç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Aladağlı Mahallesi'nde çıkan yangında Üskül Şahin'e ait bahçede bulunan 10 zeytin ağacı, bitişikteki Mehmet Yaylak'a ait bahçede yer alan 33 ağaç kısmen zarar gördü. Yaralananın olmadığı yangın nedeniyle bölgede nebati olarak bulunan dikenli incir ağaçları da zarar gördü.

Yangın Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.