Tarsus'ta Balık Pazarı projesi hayata geçiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyenin Balık Pazarı projesinde sona doğru gelindi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, projenin, Şehitlertepesi Mahallesi Çamlıyayla yolu üzerinde hayata geçeceğini belirterek, "Bildiğiniz gibi Balık Pazarı projesi 2014 seçim kitapçığımızdaki projelerimizden biriydi. Balık pazarları kentlerin en işlek mekanlarındandır. Pazarın yeri konusundaki çalışmalarımızı tamamladık. Projemiz 1337 metrekare alan üzerine konuşlanacak ve toplamda 12 iş yeri yer alacak. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın çok ciddi katkı sağlayacağını düşündüğümüz balık pazarı projemiz Tarsusumuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Can, Balık Pazarının ihalesinin bu ayın içerinde yapılacağını, Şubat ayında da temelinin atılacağını kaydetti.