İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta balkon çöktü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin balkonunda çökme meydana gelirken, o esnada balkonda oturan 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin balkonunda çökme meydana gelirken, o esnada balkonda oturan 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Gaziler Mahallesi 1873. Sokak'ta bulunan eski bir evin birinci katında ikamet eden E.A., balkonda durduğu esnada balkon bir an da çöktü. E.A., zemin kata düşerek yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

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