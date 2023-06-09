Tarsus'ta baraj gölünde araç içerisinde bir şahıs ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölünde bir kişi araç içerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi Berdan Baraj gölü içerisinde sabah saatlerinde bir otomobili suya gömülü vaziyette gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ilk yaptıkları incelemede 01 US 088 otomobilin suya tamamen gömüldüğü ve içerisinde 1 kişinin bulunduğunu belirledi. Ekipler, traktör ve halat kullanarak aracı su içerisinden çıkarttı. Araç içerisinde 78 yaşındaki Hüseyin K. isimli yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Hüseyin K. Adana'dan geldiği öğrenilirken aracının suya nasıl düştüğünün araştırıldığı bildirildi. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.