Tarsus'ta 'Barış ve Kültür Festivali'

'sı düzenlenen Yenice Barış ve Kültür Festivali, Mustafa Özarslan ve Grup Çığ konseri ile renklendi.

Yenice Mahallesi'nde düzenlenen festival Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı, ardından İnönü-Churchill Barış Parkı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Burada barış görüşmelerinin yapıldığı vagonu gezip, hatıra defterini imzalayan katılımcılar, daha sonra Yazarlar Şükrü Erbaş ile Faik Bulut'un konuşmacı olduğu 'Barış Paneli'ne katıldılar.

Akşamın ilerleyen saatlerinde festival, Çamalan Mengi gösterisi, Grup Yenicem, Silver Kesici ve dostları ile Grup Çığ ve Mustafa Özarslan konseri ile devam etti.

Konserin bir bölümünde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, “Burada tarih var, kültür var, sanat var. Türkiye'nin ihtiyacı olan manzara bu. Barış olsun diyoruz, kardeşlik olsun, sanat olsun, dostluk olsun, acılar son bulsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise Atatürk'ün 'Yurt sulh, cihanda sulh' sözünü hatırlatarak, "Bir insan gerçekten savaşçı olacaksa barış savaşçısı olabilmeli. Barış gününde vaatlerimizi tek tek ortaya koyuyorum ama benim aslında gönlümde yatan tek bir şey var. Hepimiz bu mücadeleyi vermeliyiz” diye konuştu.

Tarsus'un il, Yenice'nin ise ilçe olması için elinden geleni yapacağını söyleyen Bozdoğan, “Havaalanımız geliyor. Şehrimizde bunu sağlayacak lojistik destek de var. Bunun yanı sıra Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin de faaliyete geçmesi için belediye olarak elimizden geleni yaptık ve her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Konuşmalarının ardından alanı dolduran binlerce kişi, Grup Çığ ve Mustafa Özarslan konseri eşliğinde türküler söyleyip, halaylar çekerek doyasıya eğlendi.