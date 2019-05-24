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Tarsus'ta bayram öncesi şeker ve tatlı denetimi

Tarsus Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde şekerleme, tatlı ile pastacılık üretim ve satışını yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde şekerleme, tatlı ile pastacılık üretim ve satışını yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.


Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi bayramların vazgeçilmezi olan tatlı ile şekerleme ürünlerinin ilçe genelinde üretim ve satışını yapan iş yerlerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, yaptığı kontrollerde genel temizliği, gıdaların üretim ve son kullanma tarihi, iş yeri açma ruhsatı, personelin kıyafetleri, gıda ile temas eden maddelerin özelliklerini inceledi. Gün boyu süren denetimlerde, 32 işletmeye kurallara uymadığı ve eksiklikler nedeniyle yasal işlem yapılarak süre verildi.


Öte yandan, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte zabıta ile sağlık ekipleri yıl boyunca rutin aralıklarla fırın, kasap ve marketlere yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

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