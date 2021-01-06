İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta belediye hizmetlerine saldırı

Tarsus Belediyesinin ilçeye kazandırdığı hizmetlerin, vandalların organize saldırılarının hedefi olduğu bildirildi.

Belediyeye ait müştemilat binasına, oturma grubuna ve ışıklı panoya zarar veren kimliği belirsiz kişilere tepki gösteren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Saldırganlar aslında Tarsus halkının malına zarar veriyor” dedi.


Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, belediyenin mahallelerde, parklarda yaptığı hizmetlere kasıtlı olarak zarar verdikleri belirtildi. Açıklamada, “Osmanlı Parkında belediye görevlilerince kullanılan müştemilat yapısının camlarını, kapılarını kıran saldırganlar, Yeşil Mahalle'de bulunan bir oturma grubunu da kasten yaktı, parçaladı. Saldırganlar, Tarsus Belediyesinin şeffaf belediyecilik ilkesi gereğince gelir gider tablosunu sergilediği tabelayı da hedef aldı. Saldırganların tekme ve yumruklarla tabelanın led ekranına zarar verdiği tespit edildi” denildi.


Saldırılarla ilgili açıklama yapan Başkan Bozdoğan, tepkisini dile getirerek, “Belediyenin ilçeye kazandırdığı eserler, hizmetler halkın malıdır. Biz bu hizmetleri Tarsusluların parasıyla Tarsuslular için yapıyoruz. Saldırganlar aslında Tarsus halkının malına zarar veriyor. Yurttaşlarımızdan rica ediyorum, belediyenin mahallelerine, parklarına kazandırdığı bu eserlere sahip çıksınlar; zarar verenleri uyarsınlar ya da belediyemize bildirsinler. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.