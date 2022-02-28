İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yolda yürüyen Sami Mert Pehlivan (32) adlı kişi karşılaştığı 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraftan bir kişi üzerinde bulundurduğu bıçağı rastgele salladı. Sami Mert Pehlivan aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, olay yerine gelen 112 Ambulansıyla hastaneye kaldırılan Pehlivan hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden zanlılardan birisi polis tarafından yakalanırken, diğer zanlının yakalanması için operasyon devam ediyor.


Pehlivan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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