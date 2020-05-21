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Tarsus'ta bin aileye yardım

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kızılay 3 günde, 120 gönüllü ile bin aileye yardım kolisi dağıttı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kızılay 3 günde, 120 gönüllü ile bin aileye yardım kolisi dağıttı.


Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Türk Kızılayı Tarsus Şube Başkanı Abdürrahim Gümüş ve Başkan Yardımcısı Sacid Meltem'i ziyaret ederek korona virüs salgını sürecinde Tarsus genelinde yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.


120 gönüllü ile son 3 günde bin aileye yardım kolisi dağıttıklarını belirten Gümüş, ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli şekilde yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.


Kaymakam Otcu, Kızılay'a ve gönüllülere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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