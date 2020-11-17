Tarsus'ta ‘Bırakın kızlar okusun' projesi sürüyor

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, 'Bırakın kızlar okusun' projesi kapsamında Ahmet Yesevi İlkokulu ve Ortaokulunda faaliyete geçen Nazan Elitemiz Kütüphanesinin açılışına katıldı.

Yeşil Mahallede bulunan okulda faaliyet gösterecek olan kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Otcu, burada gönül birliğiyle oluşturulan güzelliğin, birlikte hareket edilmesinden dolayı daha da güzelleştiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Otcu, kütüphane için bağışta bulunan hayırsever Nazan Elitemiz, proje sorumlusu Safiye Samyeli ve projenin Almanya sorumlusu Ebru Elmaskeser ile katkı ve desteklerinden dolayı Tarsus Belediyesine teşekkür etti.