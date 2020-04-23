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Tarsus'ta bozulan yollar onarılıyor

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bozulan yolların onarım çalışmalarına başladı.


Kış aylarında yağışlara bağlı olarak deforme olan, yer yer çukurlar oluşan yolların tespitini yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda, havaların ısınmasıyla birlikte sıcak asfaltlama ve yama yapım işlerine yoğunluk verdi.


İlk olarak D-400 Karayolu yan yollarında çalışma yürüten ekipler, oluşan çukurları ve yollarda meydana gelen bozulmaları düzelterek asfalt çalışmalarına start verdi. Yapılan çalışmada Abdi İpekçi Caddesi ile Adile Hala Caddesi arasında asfalt yaması yapan ekipler, yolların daha düzgün hale gelmesini sağladılar.


Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız vereceklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, şehrin tüm yollarında sürücülerin daha rahat ulaşım sağlamaları için bakım, onarım ve yama çalışmalarının aralıksız olarak süreceğini söyledi. Bozdoğan, asfaltsız yol kalmayana kadar asfaltlama çalışmalarına imkanları doğrultusunda devam edeceklerini belirtti.

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