Tarsus'ta budama kurusunu tamamlayanlara sertifika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında budama kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Tarsus Ziraat Odası'ndaki sertifika törenine Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve kursiyerler katıldı.

Kursiyerlere sertifikaları Alata Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Bircan tarafından verildi.

Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, teorik eğitimin ziraat odasına pratik eğitimin ise İncirlikuyu Mahallesinde verildiğini söyledi.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten Avcı, meyve ve bağ alanlarının hızla artması ve modern bahçe ve bağ tesislerinin çoğalması ve gelişmesine paralel olarak bağ ve meyve ağaçlarında önemli bir ihtiyaç haline gelen budama konusunda çiftçilere yönelik budama kursu düzenlendiklerini kaydetti.