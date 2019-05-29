Tarsus'ta buğday hasadı devam ediyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, hasat döneminin hayırlı uğurlu olmasını diyerek bereketli hasatlar diledi. Avcı, Tarsus'ta ovada sulu olarak 171 bin dekarda, kırsalda ise kuru olarak 148 bin dekar alanda buğday ekildiğini toplamda 319 bin dekar alanda buğday yetiştirildiğini söyledi.

Avcı, rekolte beklentisiyle ilgili olarak, “Ovada sulu alanda dekara 600- 650 kilo kırsalda kuru tarımda dekara 400-450 kilo verim bekleniyor. Bu yılki taban fiyat ise 1,35 TL olarak belirlendi, ayrıca kilo başına 5 kuruşta destekleme verilecektir. Hasat döneminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.