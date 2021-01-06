Tarsus'ta büz boru döşeme çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı yol bakım ve onarım ekiplerinin, sorunlu bölgelerdeki büz boru ve box döşeme çalışmaları devam ediyor.

Özellikle yağışlı havalarda sorun oluşturan noktalarda suyun tahliyesi ve bağlantı yolları üzerinde problem yaşanmaması adına Büyükşehir ekipleri, ihtiyaca göre değişik ebatlarda ve sayıda boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Ağır iş makinaları aracılığıyla uygulanan çalışmalar kapsamında Tarsus'a bağlı Bahşiş, Avadan, Taşkuyu, Kumdere, Gülek, Aladağ, Çavuşlu, Çukurbağ, Beylice, Topaklı, İbrişim Karadirlik, Meşelik, Sucular, Çavdarlı, Bolatlı ve Ulaş Mahalleleri ile kent merkezinde Gazipaşa Mahallesinde ihtiyaca göre farklı ebatlarda 175 büz ve 13 adet box döşendi.

Büz borların üzeri dolgu malzemeleriyle kaplanarak, hem suyun doğal akışı sağlandı, hem de yollarda ulaşımın sorunsuz sürmesine olanak verildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri çalışmalar kapsamında şarampol açma, yol ıslah, greyderli bakım, sıcak asfaltla yama ve malzemeli yol bakım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.